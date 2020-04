La France qualifiée d'office pour l'Euro 2020 féminin et le Mondial 2021 masculin

Guillaume Gille et Olivier Krumbholz y voient désormais plus clair ! Les sélectionneurs des équipes de France masculine et féminine de handball savent depuis ce vendredi qu’ils sont qualifiés pour la prochaine grande compétition prévue à leur agenda, à savoir le Mondial 2021 masculin et l’Euro 2020 féminin. En effet, la Fédération européenne de handball a décidé ce vendredi de supprimer les derniers matchs de qualification, en raison de la pandémie de coronavirus. Les Bleus devaient disputer un barrage contre le Monténégro pour se qualifier pour le prochain Mondial en Egypte. Mais l’EHF a décidé de qualifier les équipes barragistes ayant eu de meilleurs résultats à l’Euro 2020. Et malgré une triste élimination dès le premier tour, la France a fini 14eme de l’Euro, et le Monténégro 18eme. Les Bleus disputeront donc leur 26eme Mondial d’affilée, en janvier prochain en Egypte, le premier se déroulant à 32 équipes.

Les Bleues défendront leur titre

Du côté des femmes, seuls le Danemark et la Norvège, pays organisateurs de l’Euro 2020, qui doit avoir lieu du 3 au 20 décembre, étaient déjà qualifiés, et les autres équipes avaient disputé deux de leurs six matchs de la deuxième phase de qualifications. L’EHF a décidé ce vendredi que les quatre derniers matchs n’auront pas lieu et que les 14 équipes pas encore qualifiées ayant obtenu les meilleurs résultats lors de l’Euro 2018 étaient qualifiés. La France, qui avait remporté cet Euro 2018 à domicile, défendra donc son titre en 2020. Les Bleues, qui avaient battu la Turquie et l’Islande en septembre dernier, n’auront donc pas à affronter ces deux pays une nouvelle fois en qualifications, ni la Croatie. Le tirage de cet Euro se déroulera le 18 juin à Vienne, siège de l’EHF.