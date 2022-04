Handball - Euro 2022 (F) : La France avec les Pays-Bas

Objectif dernier carré

France

Les filles d'Olivier Krumbholz sont fixées ! Qualifiées depuis plusieurs semaines pour l'Euro 2022, qui se déroulera du 4 au 20 novembre en Slovénie, en Macédoine du Nord et au Monténégro, les handballeuses de l'équipe de France ont appris ce jeudi contre quelles équipes elles joueraient lors du tour préliminaire. Il s'agit des Pays-Bas, de la Macédoine du Nord et de la Roumanie, au sein du groupe C, qui se déroulera à Skopje. Un groupe relevée pour les championnes olympiques en titre, qui devraient toutefois avoir les moyens de terminer aux trois premières places et ainsi se qualifier pour le tour principal.Autant dire que les Bleues partiront favorites de cette poule, même si les Macédoniennes auront l'avantage de jouer à domicile. Si tout se passe bien, la France retrouvera lors du tour principal (également à Skopje) les trois meilleures équipes du groupe D, composé de la Pologne, de l'Allemagne, du Monténégro et de l'Espagne, et les deux premiers du groupe joueront les demi-finales.« C’est un tirage conforme à ce que l’on peut attendre d’un championnat d’Europe où il n’y a pas énormément de surprises contrairement à celui d’un Mondial.d’autant plus que nous disputerions le tour principal aussi à Skopje », a réagi le sélectionneur des Bleues Olivier Krumbholz. La France visera le dernier carré lors de cet Euro, un stade qu'elle a atteint lors des trois derniers championnats d'Europe, avec à la clé une médaille de bronze en 2016, une médaille d'or en 2018 et une médaille d'argent en 2020.Norvège, Hongrie, Croatie, SuisseDanemark, Suède, Slovénie, Serbie, Pays-Bas, Macédoine du Nord, RoumaniePologne, Monténégro, Allemagne, Espagne