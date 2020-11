Handball - Euro 2020 (F) : Les 20 Bleues retenues pour l'Euro

Leynaud réintégrée, Sercien-Ugolin conservée malgré son test positif



Les 2⃣0⃣ qui s'envoleront ce lundi pour l'EHF Euro 2020 au Danemark ! 👏

La défense du titre européen est entre vos mains mesdames 💪🇫🇷 #BleuetFier #HandballIsPassion pic.twitter.com/mH3lecSHwK



— Equipes France Hand (@FRAHandball) November 27, 2020

Les noms des 20 Bleues qui s'envoleront lundi au Danemark pour tenter d'y conserver leur titre de championnes d'Europe sont connus., deux ans après ce sacre européen conquis à domicile à l'issue d'une ultime victoire (24-21), aux dépens de la Russie. Une liste pratiquement identique à celle dressée par Krumbholz pour disputer la Golden League en Norvège, finalement annulée. A la place, les Françaises ont donc effectué un stage d'une semaine à Créteil dans la bien nommée Maison du Handball. A l'issue de ces dix jours qui lui ont permis d'analyser l'état de forme des unes et des autres,, appelée suite au forfait d'Allison Pineau (fracture du nez), alors qu'elle n'a plus porté le maillot bleu depuis septembre 2019.L'entraîneur français a également choisi pour compléter le trio de gardiennes aux côtés de Laura Glauser et Cléopâtre Darleux deLa gardienne du Paris 92, au même titre que Claire Vautier et Marie-Hélène Sajka, dernières appelées en date, regardera l'Euro de son canapé. Océane Sercien-Ugolin a, elle, été conservée en dépit de son contrôle positif au Covid-19 de lundi dernier. A noter que de ces vingt joueuses convoquées, il n'en restera que 16 pour débuter l'Euro, le 4 décembre face au Monténégro.Gardiennes : Cléopâtre Darleux, Laura Glauser, Amandine LeynaudAilières gauches : Siraba Dembélé-Pavlovic (C.), Coralie Lassource, Chloé ValentiniArrières Gauches : Orlane Kanor, Kalidiatou Niakaté, Estelle Nze MinkoDemi-Centres : Méline Nocandy, Grâce Zaadi DeunaArrières Droites : Aïssatou Kouyaté, Alexandra Lacrabère, Océane Sercien UgolinAilières Droites : Pauline Coatanea, Blandine Dancette, Laura FlippesPivots : Béatrice Edwige, Pauletta Foppa, Astride N’Gouan