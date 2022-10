Handball - C'est la rentrée pour les Bleues !

Après cinq mois sans rassemblement, les joueuses d'Olivier Krumbholz réenfilent leur maillot bleu pour une double confrontation contre la Nationalmannschaft (vendredi et dimanche) à près de cinq semaines de leur premier match de l'Euro, le 5 novembre face à la Macédoine du Nord à Skopje. Une moitié d'année plus tard, il y a du nouveau chez les championnes olympiques et vice-championnes du monde. A commencer par un changement de capitanat, transmis de Coralie Lassource à Estelle Nze Minko, l'arrière de 31 ans qui a tout gagné avec les Bleues. "Elle a beaucoup d'expérience et une belle personnalité. Elle peut beaucoup apporter dans ce rôle", loue le sélectionneur Olivier Krumbholz expliquant que ce changement était sa décision. "C'est quelqu'un de brillant intellectuellement et qui a toutes les qualités pour tenir les rôles dans un groupe pas toujours très facile", selon lui.

Autre nouveauté, l'ex-gardienne internationale Amandine Leynaud, recrutée dans l'encadrement de l'équipe de France courant septembre, a participé à son premier rassemblement avec sa nouvelle casquette. "Elle est là pour faire travailler les gardiennes mais aussi les tireuses. Quand on a passé sa vie à stopper des tirs, on peut donner quelques conseils", décrit le sélectionneur. "Elle a toujours été en équipe de France une personnalité à part, discrète mais qui a beaucoup compté, notamment aux JO de l'été 2021. Elle a beaucoup apporté dans les moments tendus". Manque cependant à l'appel l'une des révélations des Jeux, Méline Nocandy victime d'une "grave blessure au genou gauche" vendredi et forfait pour l'Euro.

La sortie de la Golden League, tournoi amical réunissant la France, la Norvège et le Danemark et une nation invitée chaque année permet aux Bleues de se jauger face à de nouveaux adversaires, comme l'Allemagne qu'elles n'avaient plus affronté depuis presque trois ans et le Mondial-2019. Les deux matches sont d'autant plus intéressants que les handballeuses françaises ont de grandes chances de retrouver la Nationalmannschaft au tour principal de l'Euro, toujours à Skopje. Les Bleues n'ont plus quitté le podium du Championnat d'Europe depuis 2016 et leur médaille de bronze. En huit tournois depuis les JO de Rio quelques mois plus tôt, elles ne sont revenues qu'une seule fois les mains vides.