Handball - Bleues : Sans Flippes ni Pineau contre la Croatie

Pineau pas convoquée



Les BLEUES débutent 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ face à la Croatie ! 🇫🇷 ⚡ 🇭🇷

Voici la liste des 1️⃣8️⃣ joueuses sélectionnées pour les qualifications de l'Euro 2022 💪#Bleuetfier pic.twitter.com/XHOVDDqnBC



— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) February 7, 2022

Médaillées d'argent en Espagne lors du dernier Mondial, les Bleues reprendront les choses sérieuses en mars prochain, à l'occasion de leurs deux prochains rendez-vous sur la route de l'Euro 2022. Les vice-championnes du monde affronteront la Croatie à deux reprises dans le cadre des qualifications de ces prochains Championnats d'Europe, les 3 et 6 mars prochains, avec match aller à Koprivnica et match retour à Toulouse.La première se plaint toujours d'une douleur à une cheville consécutive à ce Mondial qui avait vu les Tricolores s'incliner en finale face aux Norvégiennes malgré une large avance en début de rencontre. L'arrière droite de Nantes, blessée face à la Slovénie (le staff médical avait diagnostiqué une entorse de gravité moyenne), avait manqué le dernier match du tour principal, face au Monténégro. Orlane Ahanda avait d'ailleurs été rappelée pour la remplacer.En ce qui concerne Pineau, si elle n'apparaît pas dans ce groupe de 18 joueuses appelées à affronter les Croates deux fois en quatre jours, c'est sur décision de son sélectionneur. Olivier Krumbholz a en effet choisi de se passer de la demi-centre de l'équipe slovène de Krim Ljubljana et également l'un des plus beaux palmarès du handball féminin en France (elle a notamment remporté l'Euro en 2018, le Mondial en 2017 et décroché l'or aux Jeux de Tokyo cet été)., pas utilisée lors du Mondial. Aucun changement du côté des ailières (Coralie Lassource, la capitaine, Chloé Valentini et Alicia Toublanc sont reconduites) ni au centre (Grace Zaadi Deuna, Méline Nocandy et Tamara Horacek) ou au poste de pivot (Béatrice Edwige et Pauletta Foppa) et d'arrière gauche (Estelle Nze-Minko, Orlane Kanor et Kalidiatou Niakaté). Les Bleues se retrouveront le 27 février pour un stage de préparation à la Maison du Handball de Créteil.Gardiennes : André, Darleux, GlauserAilières gauche : Lassource, ValentiniArrières gauche : Kanor, Niakaté, Nze MinkoDemi-centres : Horacek, Nocandy, ZaadiArrières droite : Ahanda, Jacques, Sercien-UgolinAilières droite : Granier, ToublancPivots : Edwige, Foppa