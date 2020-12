Euro (F) : La Fédération française souhaite que le match contre la Russie soit reporté

2 matches en moins de 24h à jouer pour nos filles a l’euro.

Une bourde grave qui met nos athlètes en danger

Nous avons protesté officiellement et demandé le report de France Russie à dimanche avec beIN @florenthouzot 👍

Don’t play the players

— Philippe BANA (@BanaPhilippe) December 9, 2020

Pour Bana, il s'agit d'une « bourde grave »

France - Russie déplacé de ce vendredi, 18h15, à dimanche ? C'est en tout cas le souhait de la Fédération française de handball. En effet, l'équipe de France féminine, tenante du titre et actuellement engagée du côté du championnat d'Europe, qui se dispute depuis le 3 décembre dernier à Herning au Danemark, a terminé en tête de son groupe, lors du tour préliminaire, à la faveur d'un sans-faute, soit trois victoires en trois rencontres déjà disputées., lors du tour principal, qui s'apprête à débuter. Pourtant, il n'en sera rien et cela, la France ne le savait visiblement pas, jusqu'à ce qu'elle découvre son calendrier de ce fameux tour principal. Sur celui-ci, il est ainsi indiqué qu'elle devra disputer deux rencontres en moins de 24 heures, d'abord contre l'Espagne, ce jeudi (20h30), avant d'enchaîner directement avec la Russie, ce vendredi (18h15).A l'origine, et ce, avant même que la compétition continentale ne débute, la Norvège et le Danemark, co-organisateurs de l'événement avant que la Norvège ne se désiste finalement au tout dernier moment, avaient obtenu ce privilège. A l'issue de leur troisième victoire, ce mardi soir, contre le Danemark (23-20), les Bleues ont vivement protesté. Le plus virulent a d'ailleurs été le sélectionneur national Olivier Krumbholz, n'hésitant ainsi pas à parler de « scandale ».Via son compte Twitter officiel, le tout nouveau président de la FFHandball, à savoir Philippe Bana, a indiqué avoir officiellement demandé le report de la rencontre contre la Russie. Reste désormais à savoir si l'organisation du groupe I sera ainsi bouleversée ou non. Le patron du handball français n'hésite d'ailleurs pas à parler de « bourde grave » de la part de l'Euro. Ne manque plus que son message soit entendu.