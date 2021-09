Euro 2022 (F/Qualifs) : Sept championnes olympiques retenues

🚨 Les Bleues reprennent du service ! 🇫🇷



2️⃣ 0️⃣ joueuses convoquées par Olivier Krumbholz pour cette étape 1️⃣ des qualifications à l'EHF EURO 2022



🌩️ Deux rencontres face à la République Tchèque (Besançon) et l'Ukraine (Soumy)#BleuetFier pic.twitter.com/y79AQJLUnw

— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) September 20, 2021

Dix petites nouvelles

Deux mois après avoir décroché le Graal à Tokyo, en devenant championnes olympiques pour la première fois de leur histoire, les handballeuses françaises se retrouveront pour deux matchs d’éliminatoires de l’Euro 2022. Alors qu’elles disputeront le Mondial en décembre en Espagne, les filles d’Olivier Krumbholz viseront également la qualification pour le prochain Euro, qui aura lieu en novembre 2022 (en Macédoine, en Slovénie et au Monténégro),Ces deux dernières équipes seront d’ailleurs les premiers adversaires des Bleues en ce mois d’octobre : les Tchèques le 6 à Besançon et les Ukrainiennes le 10 à Soumy (Ukraine). Pour ces deux rencontres, Olivier Krumbholz a choisi de ne sélectionner « que » sept championnes olympiques et de laisser les autres au repos.Les médaillées d’or de Tokyo Coralie Lassource (capitaine), Chloé Valentini, Pauline Coatanea, Pauletta Foppa, Kalidiatou Niakaté, Méline Nocandy et Océane Sercien-Ugolin ont donc rendez-vous pour le rassemblement prévu du 3 au 10 octobre, et elles sont rejointes par les habituées Laura Glauser, Catherine Gabriel et Tamara Horacek,Après ces deux matchs, les Bleues prépareront le Mondial du 22 au 28 novembre avec deux matchs amicaux contre la Hongrie à Paris (Coubertin), puis se rendront en Espagne affronter le Monténégro, l’Angola et la Slovénie au premier tour du championnat du monde (les trois premiers se qualifient pour le tour principal), en espérant d'autres matchs ensuite. Puis les quatre derniers matchs de qualifications à l’Euro 2022 auront lieu en mars et en avril. Les championnes olympiques ont du pain sur la planche !