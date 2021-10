Euro 2022 (F/Qualifications) : Reprise réussie pour les Bleues face à la République tchèque

Elles ont « épaté » leur sélectionneur ! Pour leur retour devant leur public après le titre olympique conquis à Tokyo, les Bleues ont offert au public de Besançon un beau récital offensif face à la République tchèque. Avec seulement six joueuses ayant fait le déplacement au Japon dans un groupe largement remanié par Olivier Krumbholz, l’équipe de France a parfaitement démarré les qualifications pour l’Euro 2022. Si l’entame a été laborieuse, c’est au bout d’un peu moins de cinq minutes qu’Alicia Toublanc (3 buts sur 4 tirs) a permis aux Bleues de prendre l’avantage et de ne plus jamais le lâcher. De retour dans le but tricolore, Laura Glauser (10 arrêts à 42% d’efficacité) a démontré qu’elle retrouvait son meilleur niveau après avoir été écartée pour les Jeux Olympiques. Ne laissant que peu d’espaces aux Tchèques, les Bleues se sont appuyées sur Méline Nocandy (5 buts sur 6 tirs) et Lucie Granier (3 buts sur 3 tirs) pour creuser patiemment l’écart. C’est avec une marge de sept longueurs que les Tricolores ont retrouvé leur vestiaire.

Les Bleues ont fait mieux que dérouler

Entrée en jeu, Catherine Gabriel (7 arrêts à 47% d’efficacité) s’est mise au diapason. En l’espace de treize minutes, les Tchèques n’ont pu tromper sa vigilance qu’à trois reprises. En face, Chloé Valentini (2 buts sur 3 tirs), Tamara Horacek (5 buts sur 5 tirs) et Pauletta Foppa (5 buts syr 6 tirs) n’ont pas manqué l’occasion de corser l’addition devant le public enthousiaste du Palais des Sports Ghani-Yalouz. L’écart entre les deux formations n’a cesse de grandir, atteignant 17 longueurs à sept minutes du terme de la rencontre grâce à Coralie Lassource (5 buts sur 6 tirs). Emma Jacques (2 buts sur 4 tirs) a inscrit les deux dernières réalisations tricolores avant une fin de match en pente douce, avec un peu plus de trois minutes sans parvenir à battre la défense tchèque. Les coéquipières de Marketa Jerabkova (3 buts sur 11 tirs) et Kamila Kordovska (3 buts sur 6 tirs) ont sauvé l’honneur mais les Bleues s’imposent au final de seize longueurs (38-22) avec une « classe biberon » qui a su se mettre à la hauteur de l’événement. Une bonne performance que les Tricolores devront confirmer en Ukraine ce dimanche.



HANDBALL - EURO 2022 (F) / QUALIFICATIONS

Groupe 4 - 1ere journée

Mercredi 6 octobre 2021

France - République tchèque : 38-22



Jeudi 7 octobre 2021

17h30 : Croatie - Ukraine



Classement du Groupe 4

1- France 2 points

2- Croatie 0

3- Ukraine 0

4- République tchèque 0



Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour la phase finale du championnat d’Europe, du 4 au 22 novembre 2022 en Slovénie, en Macédoine du Nord et au Monténégro.