Euro 2022 (F/Qualifications) : Le match des Bleues face à l'Ukraine aura bien lieu

Les Bleues disputeront bien tous leurs matchs. Déjà qualifiées pour la phase finale de l’Euro 2022, organisée en Slovénie, en Macédoine du Nord et au Monténégro du 4 au 20 novembre prochains, les Tricolores vont bel et bien affronter l’Ukraine. Alors que le contexte actuel laissait imaginer que la rencontre pouvait être annulée, les joueuses ukrainiennes ont pu poursuivre leur activité loin de leur pays et feront le déplacement au Havre le 23 avril prochain pour ce qui sera le dernier match des Bleues dans ces qualifications. Une issue qui répond au souhait émis par Olivier Krumbholz en mars dernier. « On espère les affronter, ce serait un message qu'on enverrait. Il faut tout faire pour les jouer, avait alors déclaré le sélectionneur national. Et si on peut, pourquoi pas laisser une partie de la recette qui irait aux Ukrainiens, ce serait super. » Avant de parler finance, la Fédération Française de handball compte bien faire un geste.

La préparation des Ukrainiennes en France ?

En effet, alors qu’une large partie des membres de la sélection ukrainienne évolue en club hors des frontières du pays, les joueuses évoluant au pays ont pu se mettre à l’abri en République tchèque. Profitant des installations d’un club local, les Ukrainiennes peuvent rester actives et se préparer en vue des échéances de leur sélection. En effet, après sa victoire en Croatie puis leur courte défaite face aux Bleues à Soumy, l’Ukraine est encore en lice pour la qualification avec deux matchs face à la République tchèque et les matchs retours face aux Croates et aux Françaises à disputer. La Fédération Française de handball (FFHB) a d’ores-et-déjà pris contact avec la Fédération Ukrainienne pour permettre la venue des joueuses, avec l’idée de les faire venir à la Maison du Handball, à Créteil, afin qu’elles se préparent dans les meilleures conditions et puissent jouer leur carte à fond.