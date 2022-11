Euro 2022 (F) : Le 20 joueuses reconduites par Krumbholz

Voici la liste des 2️⃣0️⃣ joueuses qui partiront en Macédoine du Nord pour l'EHF EURO 2022 ! 🇫🇷👊#BleuetFier pic.twitter.com/3Hz7Kt78i1

— Equipes de France de Handball (@FRAHandball) November 2, 2022

Les cadres avec un soupçon de jeunesse

Les 20 Bleues pour l’Euro 2022

Olivier Krumbholz n’a pas réservé de surprise. A l’issue d’une courte phase de préparation marquée par deux succès en match amical face à la Pologne vendredi dernier à Cesson-Sévigné puis 48 heures plus tard sur le parquet de la H Arena de Nantes, le sélectionneur de l’équipe de France féminine de handball a confirmé ce mercredi la liste des 20 joueuses qui vont rallier Skopje pour y disputer la phase de groupes du championnat d’Europe 2022, dont l’organisation est partagée entre la Macédoine du Nord, la Slovénie et le Monténégro. Une liste qui n’a pas évolué par rapport aux deux matchs de préparation, avec la confirmation de Camille Depuiset aux côtés de Cléopâtre Darleux et Floriane André au poste de gardienne en l’absence sur blessure de Laura Glauser, qui souffre d’une fracture de fatigue au niveau d’une vertèbre et qui devait initialement partager les responsabilités avec le dernier rempart de Brest.Par rapport au groupe sélectionné pour l’édition 2021 du championnat du monde, qui avait vu les Bleues échouer en finale face à la Norvège, Olivier Krumbholz a gardé une ossature solide. Toutefois, la jeune génération parvient à prendre toute sa place avec notamment Audrey Dembélé au poste d’arrière gauche en lieu et place d’Allison Pineau ou encore Léna Grandveau, qui vient remplacer Méline Nocandy, contrainte de déclarer forfait sur blessure. Absente en Espagne l’an passé, Pauline Coatanea ne manquera pas une deuxième compétition majeure consécutive. La Brestoise sera toutefois en concurrence avec Lucie Granier et Alicia Toublanc pour le poste d’ailière droite. Un groupe alliant expérience et jeunesse dont l’objectif sera sans doute d’aller chercher un deuxième titre européen après celui remporté à domicile en 2018. Pour cela, il faudra tout d’abord sortir d’un groupe avec la Macédoine du Nord, les Pays-Bas et la Roumanie.Floriane André (Nantes), Cléopâtre Darleux (Brestl), Camille Depuiset (Metz)Coralie Lassource (Brest), Chloé Valentini (Metz)Audrey Dembélé (Besançon), Orlane Kanor (Rapid Bucarest/ROU), Déborah Lassource (Paris 92), Estelle Nze-Minko (Györ/HUN)Béatrice Edwige (Ferencvaros/HUN), Pauletta Foppa (Brest), Oriane Ondono (Nantes)Léna Grandveau (Nantes), Tamara Horacek (Metz), Grâce Zaadi-Deuna (CSM Bucarest/ROU)Laura Flippes (Paris 92), Océane Sercien-Ugolin (Vipers Kristiansand/NOR)Pauline Coatanea (Brest), Lucie Granier (Besançon), Alicia Toublanc (Brest)