Euro 2020 (F) : Tirage compliqué pour les Bleues

Pas de cadeau pour les Bleues. Le tirage au sort de l'Euro 2020 féminin de handball, qui se déroulera du 3 au 20 décembre prochain en Norvège et au Danemark, effectué ce jeudi au siège de l'EHF à Vienne (Autriche) aLes tenantes du titre sont ainsiLes Danoises, co-organisatrices de cet Euro, feront notamment figure d'épouvantail dans ce groupe A. Elles rappelleront surtout de biens mauvais souvenirs aux Françaises, renvoyées chez elles dès le premier tour lors du dernier Mondial, l'année dernière au Japon, après avoir subi la loi (20-18) du Danemark et de sa gardienne extra-terrestre Sandra Toft, en feu ce jour-là. Le Monténégro, arrivé cinquième de ce Championnat du Monde quitté d'entrée par les Bleues, n'aura rien d'une formalité non plus pour les joueuses d'Olivier Krumbholz. Bien au contraire.Et comme la Slovénie de la canonnière brestoise Ana Gros est tout sauf une équipe tendre elle aussi, la France doit s'attendre à un premier tour très relevé et des plus complexes. Seule bonne nouvelle pour les Tricolores : elles ont évité l'Espagne, vice-championne du monde, ainsi que les Pays-Bas, sacrés à la surprise générale au Japon pour les débuts d'Emmanuel Mayonnade sur le banc d'une sélection.Le groupe A croisera en effet avec le groupe B, composé de la Russie, de la Suède, de la République tchèque et donc de l'Espagne, battue d'un but (30-29) en finale au Parc Dome de Kumamoto le 15 décembre dernier. Un an plus tôt, les Bleues avaient disposé plus largement (24-21) des Russes sur le parquet de l'AccorHotels Arena pour décrocher sur leurs terres à l'arrivée le premier titre européen de l'histoire du handball français féminin. Il ne sera pas simple de le conserver., Danemark, Monténégro, Slovénie