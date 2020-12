Euro 2020 (F) : Malgré la victoire face à l'Allemagne, les Pays-Bas sont éliminés

La victoire était impérative, mais elle pouvait ne pas être suffisante. Championnes du monde en titre, les Néerlandaises ont connu un succès amer ce lundi à Kolding face à l’Allemagne lors de leur avant-dernier match du Tour Principal de l’Euro 2020. Après huit premières minutes où les deux équipes se sont rendu coup pour coup, ce sont les joueuses de Manu Mayonnade qui ont créé le premier écart, menant de deux longueurs après dix minutes de jeu. Mais, emmenées par Julia Behnke (4 buts sur 6 tirs), les Allemandes ont profité d’un trou d’air de leurs adversaires, imprécises dans leur jeu offensif, pour signer un 6-0 en l’espace de cinq minutes. Une série qui a offert un matelas de quatre longueurs à l’Allemagne au quart d’heure de jeu. C’est alors que les deux gardiennes, Dinah Eckerlé (16 arrêts à 37% d’efficacité) pour l’Allemagne et Tess Wester (17 arrêts à 39%) ont mis en échec l’essentiel des offensives adverses. Toutefois, les Néerlandaises ont su faire une partie de leur retard, avec un écart d’un seul but à la mi-temps.

Les Pays-Bas éliminés à la différence de buts particulière

Un écart qui n’a pas bougé durant les 20 premières minutes de la deuxième période. Les Allemandes, en effet, ont continué à mener grand train avec un ou deux buts d’avance sur les Néerlandaises. Ces dernières, avec l’énergie du désespoir, ont alors mis toutes leurs forces dans la bataille. Les coéquipières de Lois Abbingh (8 buts sur 14 tirs) ont alors enchaîné trois buts en un peu plus d’une minute à la suite d’une disette de quatre minutes pour les deux équipes. Abordant les cinq dernières minutes avec deux longueurs d’avance, les joueuses des Pays-Bas ont tenté de creuser l’écart pour encore espérer une qualification pour le dernier carré mais, grâce à un but de Xenia Smits (1 but sur 4 tirs) à un peu plus de 90 secondes du buzzer, l’Allemagne ne s’incline que d’un but (28-27). Un résultat qui change totalement la donne pour les Néerlandaises car, au petit jeu de la différence de buts particulière avec la Croatie et l’Allemagne, critère permettant de départager trois équipes à égalité de points, les Pays-Bas n’ont plus la moindre chance de se qualifier sachant que les deux autres nations vont s’affronter ce mardi pour accompagner la Norvège, assurée de la première place, en demi-finales. Un camouflet terrible pour les championnes du monde.



HANDBALL / EURO 2020 (F)

Du 3 au 20 décembre au Danemark



Tour Principal

Groupe II (à Kolding)

1- Norvège 8 points >>> QUALIFIEE

2- Croatie 6

3- Pays-Bas 4 >>> ELIMINES

4- Allemagne 4

5- Hongrie 0 >>> ELIMINEE

6- Roumanie 0 >>> ELIMINEE



Jeudi 10 décembre 2020

Croatie - Roumanie : 25-20

Pays-Bas - Norvège : 25-32



Samedi 12 décembre 2020

Hongrie - Allemagne : 25-32

Croatie - Norvège : 25-36



Lundi 14 décembre 2020

Pays-Bas - Allemagne : 28-27

20h30 : Hongrie - Roumanie



Mardi 15 décembre 2020

16h00 : Pays-Bas - Roumanie

18h15 : Croatie - Allemagne

20h30 : Hongrie - Norvège



>>> Les deux premiers se qualifient pour les demi-finales.