Euro 2020 (F) : L'organisation du tournoi confirmée mais également modifiée

La Fédération Européenne de handball (EHF) se veut rassurante. Organisé conjointement par la Norvège et le Danemark, le championnat d’Europe féminin de handball aura bien lieu du 3 au 20 décembre prochains. Toutefois, en raison de la crise sanitaire actuelle, les plans initialement prévus ont dû être remodelés par les organisateurs locaux en collaboration avec l’EHF. Pour la partie norvégienne de la compétition, l’ensemble des matchs prévus aura finalement lieu uniquement au Spektrum de Trondheim, la Telenor Arena d’Oslo est écartée. Une décision prise par la Fédération Norvégienne de handball afin de limiter les risques d’infection par le coronavirus. En conséquence, Trondheim accueillera la phase finale de la compétition en lieu et place d’Oslo avec une limite actuellement fixée à 200 spectateurs par match.

Une limite drastique de spectateurs au Danemark

Pour ce qui est de la partie danoise du tournoi, aucun changement n’est prévu pour ce qui est des salles qui accueilleront des matchs. L’Arena Nord de Frederikshavn et le Boxen d’Herning accueilleront les équipes mais avec une limite de spectateurs imposée par les autorités danoises. En effet, la réglementation locale impose une limite à 500 spectateurs dans les salles fermées mais la Fédération Danoise de handball est actuellement en discussion pour permettre un accueil plus large des spectateurs. Avec la date de la compétition confirmée, l’EHF a également confirmé la tenue du Final Four de la Ligue des Champions masculine à Cologne les 28 et 29 décembre prochain, quelques jours après la conclusion du championnat d’Europe féminin.