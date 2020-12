Euro 2020 (F) : Les Bleues n'ont pas reçu un coup de pouce des Danoises

C’est un match que l’équipe de France a dû regarder de près. Hôte du championnat d’Europe féminin 2020, le Danemark pouvait faciliter la vie des Bleues à l’occasion de leur avant-dernier match du Tour Principal face à l’Espagne. En effet, une défaite des Danoises aurait validé le billet des Tricolores pour le dernier carré du tournoi... mais c’est tout l’inverse qui est arrivé ce dimanche au Boxen d’Herning. Si « Las Guerreras » ont donné du fil à retordre aux hôtes de cet Euro 2020 pendant les huit premières minutes, Sandra Toft s’est ensuite montrée implacable dans le but danois. La gardienne de Brest a réalisé une performance XXL (12 arrêts à 55% d’efficacité) durant la première période. En 22 minutes, les Espagnoles n’ont pu marquer que six buts alors qu’elles en ont encaissé quatorze. Menant un temps de dix buts, les coéquipières de Mia Rej Bidstrup (6 buts sur 8 tirs) ont connu une fin de premier acte en pente douce, avec un 3-0 encaissé.

L’Espagne, vice-championne du monde, déjà éliminée

Petit soulagement pour les joueuses de Carlos Viver, Sandra Toft a cédé sa place à Althea Reinhardt dans le but danois. La gardienne d’Odense a été moins en réussite que sa capitaine (3 arrêts à 19% d’efficacité) mais, pour compenser, l’attaque danoise a été au rendez-vous. Emmenées par Alicia Fernandez (4 buts sur 6 tirs), les Espagnoles n’ont pu faire mieux que revenir à six longueurs durant la deuxième moitié d’une rencontre dont le dénouement n’a rapidement plus fait le moindre doute. Sans trou d’air de la part des Nordiques, « Las Guerreras » n’avaient pas les armes pour espérer revenir au score et faire autant peur qu’aux Françaises lors du Tour Préliminaire. C’est avec une marge de dix buts que le Danemark s’impose (34-24) pour avoir son destin en mains. Une victoire ce mardi face à la Russie les qualifiera pour le dernier carré. Quant aux Espagnoles, finalistes du dernier Mondial l’an passé, le match face au Monténégro sera des adieux à cet Euro. Pour les Bleues, ce résultat leur impose de faire a minima match nul face à la Suède pour rejoindre le dernier carré.



HANDBALL / EURO 2020 (F)

Du 3 au 20 décembre au Danemark



Tour Principal

Groupe I (à Herning)

1- Russie 7 points (+14 de goal-average)

2- France 7 (+5)

3- Danemark 6

4- Monténégro 2 >>> ELIMINE

5- Espagne 1 >>> ELIMINEE

6- Suède 1 >>> ELIMINEE



Jeudi 10 décembre 2020

Monténégro - Russie : 23-24

France - Espagne : 26-25



Vendredi 11 décembre 2020

France - Russie : 28-28

Danemark - Suède : 24-22



Dimanche 13 décembre 2020

Monténégro - Suède : 31-25

Danemark - Espagne 34-24



Mardi 15 décembre 2020

16h00 : Monténégro - Espagne

18h15 : France - Suède

20h30 : Danemark - Russie