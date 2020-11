EURO 2020 (F)

Du 3 au 20 décembre au Danemark

Tour préliminaire

Groupe A (à Herning)

France

Vendredi 4 décembre

Dimanche 6 décembre

France

Mardi 8 décembre

France

Groupe B (à Herning)

Jeudi 3 décembre

Samedi 5 décembre

Lundi 7 décembre

Groupe C (à Kolding)

Vendredi 4 décembre

Dimanche 6 décembre

Mardi 8 décembre

Groupe D (à Kolding)

Jeudi 3 décembre

Samedi 5 décembre

Lundi 7 décembre

Tour principal (horaires à déterminer)

Groupe I (à Herning)

A1

B1

A2

B2

A3

B3

Jeudi 10 décembre

Vendredi 11 décembre

Dimanche 13 décembre

Mardi 15 décembre

Tour principal (horaires à déterminer)

Groupe II (à Kolding)

C1

D1

C2

D2

C3

D3

Jeudi 10 décembre

Samedi 11 décembre

Lundi 14 décembre

Mardi 15 décembre

Demi-finales (à Herning)



Vendredi 18 décembre

Petite finale (à Herning)

Dimanche 20 décembre à 15h30



Finale (à Herning)

Dimanche 20 décembre à 18h30

DanemarkMonténégroSlovénieFrance - MonténégroDanemark - SlovénieSlovénie -Monténégro - DanemarkMonténégro - Slovénie- DanemarkRussieSuèdeEspagneRépublique tchèqueRussie - EspagneSuède - République tchèqueRépublique tchèque - RussieEspagne - SuèdeEspagne - République tchèqueRussie - SuèdePays-BasHongrieSerbieCroatieHongrie - CroatiePays-Bas - SerbieSerbie - HongrieCroatie - Pays-BasSerbie - CroatiePays-Bas - HongrieRoumanieNorvègeAllemagnePologneRoumanie - AllemagneNorvège - PolognePologne - RoumanieAllemagne - NorvègeAllemagne - PologneRoumanie - Norvège>>> Les trois premiers se qualifient pour le tour principal. et conservent les points acquis contre les équipes également qualifiées.A3 - B2A2 - B3A1 - B1A2 - B2A3 - B1A1 - B3A1 - B2A2 - B1A3 - B3C3 - D2C2 - D3C1 - D1C2 - D2C3 - D1C1 - D3C1 - D2C2 - D1C3 - D3>>> Les deux premiers se qualifient pour les demi-finales.I1 - II2II1 - I2>>> Les quatre premiers (en plus de l'Espagne, pays organisateur, et des Pays-Bas, tenants du titre) se qualifient pour le Mondial 2021.