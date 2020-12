Euro 2020 (F) : Lassource écartée du groupe

Lassource peut retrouver sa place



🚨 Orlane KANOR intègre le groupe en remplacement de Coralie LASSOURCE 🔃 #BleuetFier pic.twitter.com/072RsAMZbQ

— Equipes France Hand (@FRAHandball) December 8, 2020

Coralie Lassource, grande perdante du retour d'Orlane Kanor chez les Bleues. Comme elle pouvait le redouter, l'arrière gauche de Brest a fait les frais du come-back de la Messine, remise de sa blessure au dos et qui a officiellement réintégré lundi les seize joueuses appelées à disputer cette phase de poules de l'Euro 2020 au Danemark. Toutefois, Olivier Krumbholz n'avait pas révélé lundi qui remplacerait Kanor au sein des réservistes, et serait écarté du même coup le groupe des seize. Lors de son point presse du jour, le sélectionneur français avait annoncé qu'il faudrait attendre le dernier entraînement pour connaître le nom de la malheureuse, l'intéressé attendant lui-même cette ultime séance pour se décider., mardi soir (20h30) à Herning face à l'hôte danois. Au-delà d'être victime du rétablissement de sa rivale, absente des deux premières sorties - toutes victorieuses - contre le Monténégro et la Slovénie,, où Krumbholz peut déjà compter sur Siraba Dembélé et Chloé Valentini.Cette forte concurrence avait d'ailleurs contraint la joueuse aux 26 sélections avec l'équipe de France à se contenter d'Lassource avait tenté deux fois sa chance sur la totalité de ses trente minutes passées sur le parquet, sans trouver la faille. Tandis que Kanor « va rentrer dans la composition de l'équipe », pour reprendre les termes de son sélectionneur lundi, la Brestoise, elle, va remplacer la Messine au sein des quatre réservistes des Bleues, avecLe règlement autorise en effet chaque sélectionneur à effectuer deux changements parmi ses seize joueuses au premier tour, comme à l'occasion du tour principal et du dernier week-end. Lassource pourrait également faire son retour si l'un de ses coéquipières venait à être contrôlée positive au Covid-19. On ne le souhaite évidemment pas.