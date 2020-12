Euro 2020 (F) : La médaille de bronze pour la Croatie

L’équipe de Croatie féminine de handball sort de l’ombre. Toujours en retrait de leurs homologues masculins, double champions olympiques et champions du monde en 2003, les Croates ont enfin ouvert leur palmarès à l’occasion de l’Euro 2020. Deux jours après leur lourde défaite face à la France lors des demi-finales, les joueuses de Nenad Sostaric ont dominé le pays-hôte de la compétition, le Danemark à l’occasion du match pour la troisième place, disputé en lever de rideau de la finale entre les Bleues et la Norvège. Après avoir mené de trois buts au bout de quatre minutes de jeu, les coéquipières de Katarina Jezic (5 buts sur 5 tirs) ont alors subi un 5-0 qui a relancé le Danemark... qui a ensuite encaissé un 4-0 pour repasser derrière au score avant d’atteindre la mi-temps avec un score de parité.

Le Danemark a explosé en fin de match

Une première période durant laquelle Sandra Toft, élue meilleure gardienne du tournoi, n’a pas été en réussite (3 arrêts à 15% de réussite) et a très tôt laissé sa place à Althea Reinhardt (8 arrêts à 50% d’efficacité). Mais cela n’a pas empêché une équipe de Croatie bien différente de celle qui était sans solution face aux Bleues ce vendredi de faire la course en tête en début de deuxième période. A 20 minutes de la fin du match, les Danoises ont su recoller au score grâce à Larke Pedersen (3 buts sur 4 tirs) et Kathrine Heindahl (1 but sur 1 tir) avant de perdre totalement le fil de la rencontre. Les Croates, en l’espace de douze minutes, ont infligé un 7-0 à des Danoises déconfites avec notamment Stela Posavec (5 buts sur 7 tirs) à la manoeuvre. Mie Engrob Hojlund (2 buts sur 6 tirs) a stoppé l’hémorragie mais trop tardivement pour espérer effacer l’avance de six buts que les Croates ont pu construire. A la surprise générale, ces dernières s’imposent (25-19) et privent le Danemark, large favori de la rencontre, d’un podium à domicile.



HANDBALL / EURO 2020 (F)

Du 3 au 20 décembre au Danemark



Finale (à Herning) - Dimanche 20 décembre 2020

18h30 : France – Norvège



Petite finale (à Herning) - Dimanche 20 décembre 2020

Croatie – Danemark : 25-19