Bleues : Nze Minko nouvelle capitaine, Nocandy forfait pour l’Euro

Nocandy absente plusieurs mois

Dans un peu plus d’un mois, l’équipe de France féminine de handball disputera l’Euro, deux ans après avoir décroché la médaille d’argent de la dernière édition. Et les Françaises se rendront en Macédoine du Nord et en Slovénie avec une nouvelle capitaine. Estelle Nze Minko succède en effet à Coralie Lassource. « (Le sélectionneur) Olivier Krumbholz a annoncé ce matin à son groupe de joueuses son choix de passer le relais pour le capitanat. Coralie Lassource donne officiellement le témoin à Estelle Nze Minko à partir de cette nouvelle semaine internationale », indique la FFHB dans un communiqué, avant les deux matchs amicaux contre l'Allemagne prévus vendredi à Metz et dimanche à Nancy. La demi-centre de 31 ans, qui évolue à Györ en Hongrie, avait déjà suppléé l’ailière gauche de 30 ans, qui évolue Brest, lors d’une fenêtre internationale en avril dernier.C’est donc elle qui avait conduit l’équipe de France à son premier titre de championne olympique, à Tokyo en août 2021.Estelle Nze Minko, l’une des meilleures joueuses du monde, tentera d’en faire autant lors de cet Euro 2022, où la France sera opposée aux Pays-Bas, à la Macédoine du Nord et à la Roumanie à Skopje lors du tour préliminaire. Pour cet Euro, la France ne pourra en revanche pas compter sur Méline Nocandy.Paris 92 a annoncé ce lundi son absence « pour de longs mois », et la joueuse aux 53 sélections (108 buts) ne sera pas remise pour l’Euro. Elle visera plutôt le Mondial 2023 au Danemark, en Norvège et en Suède, pour lequel les Bleues sont déjà qualifiées en tant que vice-championnes du monde en titre.