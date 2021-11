Les Bleuets flambent / Qualifications Euro Espoirs

Ce n'est pas un sans-faute mais ça y ressemble. En s'offrant une nouvelle victoire convaincante contre l'Arménie, les Espoirs de Sylvain Ripoll ont réalisé une bonne opération dans cette campagne de qualifications pour l'Euro. Ce match a permis à la sélection tricolore de faire le plein de confiance offensivement, sous l'impulsion d'un Cherki encore brillant dans un rôle de meneur libre.

Les Bleuets ont régalé

Déjà très en vue le mois dernier, le grand espoir de l'Olympique Lyonnais a encore flambé dans ses enchaînement techniques, ses combinaisons et ses inspirations. La plus belle a eu lieu après la demi-heure de jeu, sur une merveille de coup-franc dans la lunette (34e). Avant et après cela, les Bleuets n'ont cessé de faire pleuvoir les vagues sur la défense arménienne. Pour la note artistique, l'autre Lyonnais Maxence Caqueret s'est lui aussi illustré avec une frappe enroulée splendide en début de match (11e). Autres hommes forts de cette sélection, le Monégasque Diop et le Lensois Kalimuendo se sont aussi illustrés avec un doublé chacun (28e, 50e - 58e, 69e). Le Fée a clos le festival avec un 7e but en fin de match (85e). Du travail bien fait.