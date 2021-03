Euro Espoirs : Ripoll veut que les Bleuets soient à la hauteur de l'attente

"L'attente doit susciter une action derrière"



Les Bleuets sont également arrivés à Clairefontaine pour débuter la prépa de l'EURO Espoirs !



France🆚Danemark (25/03)

Russie🆚France (28/03)

Islande🆚France (31/03)

. Placée dans le groupe C, la sélection tricolore sera opposée au Danemark, à la Russie et à l'Islande dans la phase de groupes de la compétition , avant une éventuelle phase finale qui se déroulera du 31 mai au 6 juin, date de la finale, prévue à Ljubljana, en Slovénie. Ce lundi, le sélectionneur des Bleuets, Sylvain Ripoll, a participé à un point-presse, abordant certaines de ses ambitions.Alors que la France n'a gagné le tournoi qu'à une seule reprise, en 1988, il espère qu'elle sera à la hauteur des fortes attentes. "Nous avons en effet une équipe avec beaucoup de potentiel et on est les premiers satisfaits, staff et joueurs, de voir qu’elle provoque une attente.C'est un groupe que j'ai voulu très homogène car avec trois matches en sept jours, il y aura des rotations", a expliqué le sélectionneur.Pour rappel, Alexis Claude-Maurice (Nice) et Armand Laurienté (Lorient) ont été appelés afin de remplacer Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) et Houssem Aouar (Olympique Lyonnais), forfaits pour la compétition. "Quand on construit une liste, on envisage des scénarios de forfait.. C’est un équilibre de qualités entre les uns et les autres. Et il faut de la complémentarité", a jugé Ripoll.