Euro Espoirs - Ripoll : "On a pris une bonne claque"

La France pourrait être éliminée dès dimanche



Les Bleuets ont eu la possession du ballon mais n'ont pas su concrétiser. Prochain match de l'Euro Espoirs dimanche face à la Russie (21H00) #FRADAN pic.twitter.com/rZv1liCidw

— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 25, 2021

Pour son premier match dans la phase de groupes de l'Euro Espoirs 2021, l'équipe de France a débuté par une défaite face au Danemark, jeudi soir (0-1) . Incapable de changer de rythme, et globalement trop peu dangereuse (deux tirs cadrés), la sélection tricolore, dotée d'un potentiel certain sur le papier, va rapidement devoir réagir si elle ne veut pas être éliminée de la compétition, alors que les deux premiers de groupe se qualifient et que la Russie, son futur adversaire dimanche (21 heures), s'est amusée contre l'Islande (4-1).En conférence de presse d'après-match, Sylvain Ripoll n'a pas caché sa déception, regrettant une forme d'apathie chez Jules Koundé et ses coéquipiers face à un Danemark très solide. "On a manqué de changements de rythme et de créativité pour trouver des joueurs lancés et de la verticalité., a-t-il pointé.De façon globale, le sélectionneur des Bleuets a mis en exergue un manque de variété dans les actions, ainsi qu'une incapacité à surprendre. "On a fait un match très moyen, très insuffisant. On n'avait jamais un temps d'avance. Les Danois ont de la réussite puisqu'ils marquent sur leur seule occasion. Mais c'est aussi parce qu'on n'a pas trouvé les ingrédients pour les déséquilibrer. On n'a pas eu cette qualité dans la variété de notre jeu pour leur faire mal sur la largeur ou dans la verticalité. On ne les a pas fait courir vers leur but, on a fait très peu de différences.Dimanche contre la Russie, une victoire est impérative pour la sélection tricolore. En cas d'une possible défaite - la pire possibilité -, combinée à une victoire du Danemark face à l'Islande, les Bleuets seraient éliminés du tournoi avant le troisième et dernier match de la phase de groupes, prévu le 31 mars contre l'Islande.