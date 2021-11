Moins d'une semaine après leur carton contre l'Arménie (7-0), les Bleuets remettaient le couvert face à la Macédoine du Nord, dans une campagne de qualifications qui s'apparente à un long fleuve tranquille. Et une fois de plus, les hommes de Sylvain Ripoll ont fait le travail. Mais il n'y a pas eu de festival cette fois-ci. Moins fluides dans leur animation, les tricolores se sont contentés d'un succès acquis sur la plus petite des marges (1-0).

Même sans briller, les Bleuets ne lâchent pas

L'équipe de France a dû se montrer patiente pour faire la différence dans cette rencontre. Après un premier acte sans brio, où seul Caqueret avait passer un frisson en trouvant le poteau (37e), il a fallu attendre l'entame du dernier quart d'heure pour trouver l'ouverture. Caqueret, encore, a été à l'origine d'un mouvement qui a profité à Kalulu, lequel a dû s'y reprendre à deux fois pour marquer dans le but vide (0-1, 75e). Avant cela, Adli (65e) et Kalimuendo (72e) avaient allumé quelques mèches, sans succès. Les Bleuets ont conservé leur avantage jusqu'au coup de sifflet final, confortant ainsi le fauteuil de leader de leur poule.