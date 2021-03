Euro Espoirs : Les Pays-Bas ou l'Allemagne pour les Bleuets en cas de qualification

Les Bleuets savent désormais à quelle sauce ils pourraient être mangés, dans deux mois. Après le match nul entre l'Allemagne et la Roumanie (0-0) et le carton des Pays-Bas face au pays hôte, la Hongrie (1-6), le groupe A est le premier à s'être achevé mardi soir pour le compte de la phase de poules de l'Euro 2021 Espoirs. Et les Néerlandais profitent de leur imposant succès pour chiper la première place au nez et à la barbe des Allemands, avec une différence de buts de +5 contre +3 pour la Mannschaft. Et +1, seulement, pour les pauvres Roumains qui sont les dindons de la farce... A priori, si l'équipe de France parvient à redresser définitivement sa situation et à se qualifier pour le Final Eight, c'est donc un France - Pays-Bas qui tiendrait la corde en quarts de finale.



En effet, les Bleuets doivent compter sur une égalité à trois avec le Danemark et la Russie pour espérer la première place. Pour ce faire, il faut bien sûr commencer par battre l'Islande mercredi (à 18h) et compter sur un succès des Russes moins important que le nôtre... Et encore, s'il y a un but d'écart sur les deux terrains mais que les Danois marquent au pire un but de moins que les Bleuets, c'est la France qui serait éliminée.



De sacrés comptes d'apothicaire qui peuvent aboutir à cette conclusion, pour stopper toute prise de tête exagérée : une victoire avec deux buts d'écart qualifiera les hommes de Sylvain Ripoll quoi qu'il arrive. Face aux Pays-Bas ou l'Allemagne, donc, en quarts le 31 mai (à nouveau en Slovénie). L'éventuelle demie aurait lieu le 3 juin (encore en Slovénie), par exemple face au vainqueur d'un éventuel Danemark - Allemagne, autre match le plus plausible de notre moitié de tableau, et la finale le 6 juin (cette fois en Hongrie).