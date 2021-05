Euro Espoirs : Les Bleuets ont des arguments

Un groupe de qualité pour aller au bout

La France favorite sur la confrontation ?

L'équipe de France a un réservoir et un vivier de joueurs tellement important que non seulement l'équipe championne du monde sera favorite pour remporter l'Euro 2020, déplacé en 2021, mais aussi pourra compter sur son équipe de France Espoirs, qui fait elle aussi partie des favorites pour la phase finale du championnat d'Europe de sa catégorie.L'équipe du sélectionneur Sylvain Ripoll s'en était bien sortie lors des phases de poules, car après une défaite 1-0 face au Danemark dès la première journée, elle avait remporté sur le même score ses deux derniers matchs face à l'Islande et la Russie (2-0).L'équipe entraînée par Erwin Van de Looi a fini première de son groupe mais n'aura convaincu que lors du dernier match après une victoire cinglante 6-1 face à la Hongrie, après deux nuls, face à l'Allemagne (1-1) et la Roumanie (1-1).Pour ce choc où le gagnant affrontera le vainqueur du match Danemark-Allemagne en demi-finale,. Il pourra tout de même s'appuyer sur un groupe de d'exception, avec la désormais ex-charnière centrale de Leipzig, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté, récemment transférés au Bayern Munich pour le premier et Liverpool FC pour le second. Mais aussi d'un solide milieu de terrain avec Houssem Aouar et Eduardo Camavinga, laissé à la disposition des Espoirs par Didier Deschamps, ainsi que le duo monégasque Youssouf Fofana-Aurélien Tchouaméni. Ce dernier s'est d'ailleurs confié au sujet de la phase finale de l'Euro, qu'il débutera probablement tant que titulaire. ". Mais en effet, sur le papier ça laisse rêveur. Forcément il n'y a pas de hiérarchie établie, il y a une concurrence qui est là mais qui est saine", a expliqué le milieu de terrain des Bleuets.Il pourra compter sur ses coéquipiers en attaque en très grande forme en cette fin de saison pour faire la différence face aux buts, avec un Amine Gouiri auteur de 12 réalisations en Ligue 1 cette saison avec Nice, d'Osdonne Edouard meilleur buteur du championnat écossais, de Moussa Diaby rayonnant avec le Bayer Leverkusen ou encore de Jonathan Ikoné, récent champion de France avec Lille.Une armada orange qui pourrait très bien poser des énormes problèmes à la défense française si elle n'est pas concentrée dès le début, un parcours donc compliqué pour les Bleuets qui n'ont pas remporté ce trophée depuis 1988 et une équipe à l'époque emmenée par Laurent Blanc et Éric Cantona.