Euro - Espoirs : Les Bleuets enfin lancés

Trois jours après leur revers surprise face au Danemark (0-1), les Bleuets devaient absolument vaincre la Russie ce dimanche (21h) pour espérer survivre dans cet Euro U21. Une mission simple en apparence mais encore fallait-il l'appliquer sur le terrain. Et les Bleuets n'ont pas tardé à s'y atteler, ouvrant le score dès le quart d'heure de jeu. Alors qu'Edouard provoquait dans la surface adverse, il subissait une faute de Maslov dans le rectangle russe et se faisait justice lui-même dans la foulée. 1-0. Les malheurs de l'infortuné Maslov étaient loin d'être terminés. Ainsi, à la 22e minute, le joueur russe repoussait de la main dans sa surface une frappe de Gouiri. Penalty, cette fois transformé par Ikoné d'une jolie Panenka pour le 2-0, le score au repos.

La domination des Bleuets n'avait pas été totale comme le score pouvait le suggérer en première période. Lafont avait même dû intervenir à quelques reprises. Quid du second acte ? Pratiquement dès l'entame, Tchouameni devait s'interposer face à une offensive russe (50e). Les locaux revenaient sur le pré avec des intentions très offensives. Les Bleuets restaient néanmoins dangereux et à l'heure de jeu, une frappe de Gouiri consécutive à un corner mal repoussé par la défense locale passait juste à côté du poteau gauche des cages russes. On retrouvait Gouiri encore quelques instants plus tard, pour une tentative cette fois contrée par un Faivre se trouvant sur la trajectoire. Plus rien n'allait être marqué néanmoins. 2-0, score final, les hommes de Ripoll assurent. Mission accomplie.