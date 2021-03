Euro Espoirs 2021 : Zoom sur les adversaires des Bleuets

Le Danemark sera le premier adversaire des Bleuets jeudi soir (21h) à Szombatheli, à l’ouest de la Hongrie. Il fait partie des trois sélections sur les 55 engagées à avoir achevé sa campagne de qualification sans la moindre défaite (huit victoires et deux matches nuls). Le pays scandinave, bourreau des Français en amical (1-0) en 2019, peut s’appuyer sur une majorité de joueurs exerçant à l’intérieur de ses frontières. Le seul hic pour la jeune garde danoise est l’absence des éléments offensifs Mikkel Damsgaard, Jonas Wind et Andreas Skov Olsen, tous appelés en équipe première dans cette fenêtre internationale. Le dernier cité a terminé huitième meilleur buteur des éliminatoires avec sept réalisations. En revanche, il est important de noter la présence d’un homme en forme, le milieu de terrain Jesper Lindström auteur de neuf buts et neuf passes décisives avec Brondy dans le championnat danois. Demi-finaliste de l’édition 2015, le Danemark espère sortir des poules, ce qu’il n’a pas réussi à faire lors des deux dernières éditions.

Des adversaires coriaces ...

Dans son passé récent, la Russie est bien moins performante sur la scène continentale que le sont les Danois. Il faut remonter à 2013 pour voir le pays participer à son dernier Championnat d’Europe Espoirs, compétition dans laquelle il a triomphé en 1980 et 1990. Les Russes affronteront les joueurs de Sylvain Ripoll dimanche (21h), toujours à Szombatheli. Ses internationaux évoluent tous au pays, dans le championnat national pour la plupart et en seconde division pour les autres. Le gardien Matvei Safonov aurait pu faire partie de ce groupe mais le gardien de Krasnodar, qui s’est révélé au grand public cette saison en Ligue des Champions et notamment en écœurant les attaquants rennais, est forfait en raison d’une blessure. L’attaquant Fyodor Chalov (20 sélections en U21, 10 buts) et le milieu de terrain Ovan Obliakov (27 sélections en U21, 6 buts), tous deux joueurs du CSKA Moscou, seront précieux pour leur équipe.

... mais à la portée des Bleuets

Les Bleuets boucleront leur phase de poules face à l’Islande mercredi 31 mars (18h) à Gyor, ville hongroise située à une centaine de kilomètres à l’est de Szombatheli. Deuxièmes de leur poule des éliminatoires derrière l’Italie, les « Strakarnir Okkar » jouent un Euro U21 pour la seconde fois de leur histoire. Les 23 Islandais jouent pour la plupart dans les championnats scandinaves. Parmi eux, un nom est bien connu. Celui de Sveinn Aron Gudjohnsen, fils d’Eidur, légende du football islandais passée par Chelsea et le FC Barcelone. En un peu plus de deux ans, le jeune avant-centre appartenant à La Spezia a marqué six fois en quinze sélections avec les U21. Jon Dagur Thorsteinsson est quant à lui le seul à avoir marqué chez les seniors en sélection, c’était en match amical contre la Suède en janvier 2018.