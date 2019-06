Vainqueurs mardi de l’Angleterre après un finish incroyable, et deux buts inscrits aux 89e et 95e minutes (2-1), les Bleuets ont remporté une nouvelle et précieuse victoire trois jours plus tard, en dominant la Croatie sur la plus courte des marges vendredi soir à Serravalle (Saint-Marin). Un succès, encore étriqué, acquis grâce à un but de la tête signé Moussa Dembélé, sur un centre de Jeff Reine-Adelaïde, dès la 8e minute de jeu (1-0).

Cette nouvelle victoire permet aux Espoirs, qui disputent leur premier Euro en 13 ans, de n’être plus qu’à un point du dernier carré, synonyme de qualification pour le tournoi olympique, que la France n’a plus disputé depuis 1996, et le quart de finale atteint par Robert Pires et ses coéquipiers à Atlanta. Il faudra donc ne pas perdre lundi contre la Roumanie, tombeuse successivement des Croates (4-1) puis des Anglais quelques heures plus tôt (4-2), pour hériter, au pire, de la place de meilleur deuxième.

On le sait, on est capables de faire mieux Moussa Dembélé

Mais cette victoire des hommes de Sylvain Ripoll n’a pas été acquise sans frayeur. Sans Jonathan Bamba, blessé à la cheville gauche, mais aussi Houssem Aouar et Fodé Ballo-Touré, peu en vue mardi, trois joueurs respectivement remplacés par Marcus Thuram, Olivier Ntcham et Malang Sarr, les Bleuets, après cette ouverture du score précoce, auraient pu doubler la mise par Ntcham (11e), mais surtout se faire reprendre, sur deux occasions très nettes.

La frappe de Jakolis a ainsi frôlé le montant gauche de Paul Bernardoni (33e), un portier tricolore ensuite miraculeusement sauvé par ce même poteau face à Kulenovic (69e). Dembélé manquait lui, toujours de la tête, de doubler la mise en fin de match (89e). "On le sait, on est capables de faire mieux. Mais la perfection, on ne l’atteindra pas…", confiait ensuite au micro de beIN SPORTS le Lyonnais, visiblement pressé de disputer une "finale" contre ces impressionnants Roumains.