La Serbie de Luka Jovic et de Nemanja Radonjic a mal débuté son Euro Espoirs. Titulaire au coup d'envoi, l'Olympien a disputé toute la rencontre mais n'a pu empêcher la défaite de son équipe contre l'Autriche (2-0). Les Autrichiens se sont imposés grâce à des réalisations de Hannes Wolf (37e) et Sascha Horvath (78e).

Réduite à 10 dans le dernier quart d'heure, la Serbie a fini par craquer et doit finalement concéder la défaite. Après sa victoire contre les Bleuets en préparation (3-1), l'Autriche confirme sa forme actuelle et prend seule la tête du groupe B, en attendant la rencontre entre l'Allemagne et le Danemark ce lundi soir (21 heures).