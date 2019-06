La Roumanie s'est offert un carton devant la Croatie (4-1), ce mardi dans le premier match du groupe C de l'Euro Espoirs en Italie et à Saint-Marin. Puscas sur penalty (11e), Hagi (14e), Baluta (66e) et Petre (90e+3) ont marqué contre une réalisation croate signée Vlasic (18e).

Les partenaires du gardien Radu prennent les commandes de la poule alors que la France et l'Angleterre se défient à 21h00. Il faut terminer premier ou meilleur deuxième pour atteindre les demi-finales, qualificatives pour les Jeux Olympiques.