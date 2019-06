Ripoll inquiet pour Bamba

L'équipe de France a réussi, dans la douleur, son entame d'Euro espoirs. Les Bleuets ont renversé l'Angleterre mardi soir à Cesena (1-2), mais Jonathan Bamba a dû sortir sur blessure (66e). "C'est ce qui m'inquiète, a d'ailleurs avoué Sylvain Ripoll au micro beIN SPORTS. Il est parti à l’hôpital faire des radios mais le docteur avait l'air assez confiant malgré tout."

Le sélectionneur pouvait néanmoins se satisfaire de ce succès laborieux avec les apports du banc de Thuram, Mateta et Ntcham. "On a rééquilibré le match à partir de la 20e minute à mon sens. C'est la victoire d'un groupe, les trois qui sont rentrés ont apporté un vrai plus. On peut faire beaucoup mieux techniquement mais en face on avait une redoutable équipe. On a fait preuve de beaucoup de personnalité."