Mbappé se prend aux Jeux

Vingt-quatre ans que la France attendait ça. Pour la première fois depuis 1996 et les JO d’Atlanta, les Bleuets ont en effet décroché leur billet pour Tokyo et les Jeux Olympiques de 2020. Après les deux victoires acquises face à l’Angleterre (2-1) et la Croatie (1-0), les troupes de Sylvain Ripoll ont en effet validé leur qualification en obtenant le point du match nul (0-0) contre la Roumanie. Une performance qui devrait combler d’aise un certain Kylian Mbappé, qui n'a d'ailleurs pas manqué de saluer cette qualification sur les réseaux sociaux.

TOKYO 2020 pic.twitter.com/OVyRW9zBqp — Kylian Mbappé (@KMbappe) 24 juin 2019

International U17 et U19 avant de faire le bonheur des Bleus, l’attaquant parisien n’a pourtant jamais disputé le moindre match avec les espoirs mais compterait pourtant participer aux Jeux Olympiques de Tokyo. C’est tout du moins ce qu’assure France Football. Et tant pis si l’équipe de France, deux ans après son triomphe en Russie, devrait disputer l’Euro avec la ferme intention d’imiter les Bleus champions du monde en 1998 et sacrés deux ans plus tard champions d’Europe aux Pays-Bas.

Dembélé peut aussi y prétendre

Le coup d’envoi des JO est certes prévu 10 jours seulement après la finale de l’Euro, mais Kylian Mbappé espère enchaîner avec une préparation physique bien précise. "Les gens d’ici (au Japon) sont très accueillants, très sympas, j’ai vraiment envie de revenir le plus vite possible. Pourquoi pas l’année prochaine pour les Jeux Olympiques? J’ai toujours dit que c’était un rêve, a-t-il d’ailleurs expliqué en marge de la présentation au Japon de sa collaboration avec son nouveau sponsor Bulk Homme. Après, ça ne dépend pas que de moi.“

Reste à connaître la position de la FFF et de Sylvain Rippoll. Le sélectionneur des Bleuets n’avait en effet rien trouvé à redire il y a quelques semaines, à la priorité donnée aux Bleus, qui avaient en effet trois matches à leur programme avant l’été. Kylian Mbappé n’est d’ailleurs pas le seul joueur de la grande équipe de France à pouvoir prétendre aux JO, réservés aux moins de 23 ans. Il en est de même d’Ousmane Dembélé. Sans compter les trois joueurs de plus de 23 ans qui peuvent être intégrés à la liste.