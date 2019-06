Mbappé avec les Espoirs ? Ripoll répond

Alors que les Bleuets débuteront l’Euro Espoirs mardi prochain (21 heures), face à l’Angleterre, le sélectionneur tricolore Sylvain Ripoll aurait pu compter dans son groupe des joueurs déjà installés en équipe A, à l’instar du Lyonnais Tanguy Ndombélé mais surtout du Parisien Kylian Mbappé, tous deux éligibles pour cette compétition mais laissés à la disposition de Didier Deschamps. Reste que Sylvain Ripoll n’a même pas songé à les sélectionner…

"Non. C’est une question qui revient souvent, mais la réponse est toujours la même, Par le passé, voir des internationaux venir en renfort avec les Espoirs n’a jamais été franchement une réussite. Ensuite, les A avaient des échéances importantes, avec les qualifications pour l’Euro 2020. La priorité est donnée aux A, et les Espoirs viennent ensuite", a déclaré l’ancien technicien de Lorient dans les colonnes de So Foot.