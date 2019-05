Les Espoirs y mettent les formes

Sylvain Ripoll ne voulait pas en parler à ses joueurs. Mais, à l’heure des réseaux sociaux, l’information a dû vite fuiter. Car avant même d’affronter la Bulgarie à Stara Zagora vendredi, ses hommes étaient déjà qualifiés pour le prochain Euro, grâce au match nul, un peu plus tôt dans l’après-midi, entre le Kazakhstan et la Slovénie (0-0).

Les Espoirs participeront donc, du 16 au 30 juin 2019, en Italie et à Saint-Marin, au championnat d’Europe. Une première depuis 2006 et la demi-finale de Yoann Gourcuff et ses coéquipiers au Portugal, où ils avaient été stoppés par les Pays-Bas dans le dernier carré (3-2 après prolongation).

En Bulgarie, leurs successeurs ont pu compter sur un but de Moussa Dembélé, son cinquième dans ces éliminatoires. Le néo-Lyonnais, qui n’a plus joué depuis le 26 août, a inscrit l’unique but du match d’une tête lobée à la 57e minute de jeu, à la réception d’un centre de Jonathan Bamba.

Grâce à un arrêt réflexe quelques instants plus tard de Paul Bernardoni, déjà décisif en début de seconde période, les Bleuets ont conservé leur cage inviolée et peuvent maintenant viser un Grand Chelem en qualifications, en dominant le Luxembourg mardi prochain à Strasbourg puis la Slovénie le mois prochain à Dijon.