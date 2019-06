Les Bleuets seront aux JO !

Français et Roumains n’avaient besoin que d’un point, lundi soir à Cesena, afin d’obtenir leur billet pour les demi-finales de l’Euro Espoirs, synonyme de qualification pour les prochains Jeux Olympiques de Tokyo. Et si on pouvait craindre un remake du fameux RFA-Autriche du Mondial 1982, qui avait éliminé l’Algérie, cela n’a pas été le cas, hormis, peut-être, dans les derniers instants de ce match nul et vierge (0-0) qui fait plaisir à tout le monde, sauf à l’hôte italien, qui espérait décrocher la place de meilleur deuxième.

Ce sont finalement les Bleuets qui s’offrent ce strapontin pour le dernier carré de la compétition, où ils affronteront les Espagnols jeudi soir (21 heures), alors que les Roumains seront eux opposés à l’Allemagne. Quatre équipes qui sont donc qualifiées pour la prochaine olympiade, une première pour la France depuis 1996, quand Robert Pires et consorts avaient atteint les quarts de finale à Atlanta. Face aux Roumains, les hommes de Sylvain Ripoll ne se seront procurés que deux maigres occasions, dont une, sur un tir au-dessus de Mattéo Guendouzi, à dix secondes du coup de sifflet final.

Privés de Moussa Dembélé, touché à la cheville gauche, et remplacé par Jean-Philippe Mateta, alors qu’Houssem Aouar était de nouveau remplaçant, les Tricolores auraient aussi pu marquer grâce à Olivier Ntcham, auteur de trois tirs consécutifs, mais le milieu du Celtic n’a pas réussi à trouver le chemin des filets (54e). Ils auraient surtout pu concéder des buts, et enregistrer une défaite éliminatoire, notamment quand George Puscas a été taclé par Paul Bernardoni à l’entrée de la surface (68e), ou lorsque le capitaine Lucas Tousart a failli marquer contre son camp de la tête (79e). Les Roumains ont aussi failli obtenir un penalty pour une poussette de Kelvin Amian (54e), suppléant de Colin Dagba. Mais les Bleuets ont tenu bon, et ne comptent pas s’arrêter là.