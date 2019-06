Les Bleuets n'ont jamais lâché

Du pire vers le meilleur. L'équipe de France s'est imposée sur le fil pour son premier match à l'Euro espoirs en Italie. Les Bleuets ont gagné contre l'Angleterre (1-2), ce mardi soir à Cesena au terme d'une rencontre riche en rebondissements où les Bleuets ont multiplié les erreurs avant d'arracher la victoire.

Dans la lignée de son dernier match de préparation inquiétant perdu contre l'Autriche (3-1), l'équipe de France s'est montrée fébrile d'entrée. Sous pression dans sa surface, Konaté déviait d'abord un ballon sur son propre poteau (14e). Puis Solanke ratait le cadre d'une volée à bout portant (16e). Contre le cours du jeu, les Bleuets obtenaient un penalty mais Dembélé butait sur le portier adverse (25e). L'attaquant lyonnais encore en échec en face à face sur un bon ballon de Bamba (35e).

Ripoll: "Beaucoup de personnalité"

Au retour des vestiaires, les hommes de Sylvain Ripoll ont fini par payer leur apathie défensive sur un slalom de Foden. Le joueur de Manchester City s'est amusé dans les 30 derniers mètres tricolores avant d'ouvrir la marque d'une frappe croisée (1-0, 54e). L'équipe de France a bien réagi en obtenant un deuxième penalty via Bamba, séché par Choudhury, exclu, et contraint de sortir blessé. Cette fois, Aouar a pris ses responsabilités mais a trouvé le poteau (66e). A 11 contre 10, les Bleuets ont poussé jusqu'au bout. Henderson a longtemps retardé l'échéance, jusqu'à ce qu'Ikoné trouve la faille d'un tir à ras de terre pied gauche (1-1, 89e). Finalement, Wan-Bissaka a craqué sur un ultime corner tricolore en marquant contre son camp pour donner la victoire à la France (90e+5).

Un succès précieux puisque seuls les premiers et le meilleur deuxième des trois poules accéderont aux demi-finales, et aux Jeux Olympiques 2020. Grâce à ce scénario proche du France-Angleterre de l'Euro 2004 (chez les A), les Tricolores préservent leurs chances. Ils se retrouvent deuxièmes du groupe C derrière la Roumanie, vainqueur de la Croatie un peu plus tôt (4-1). "On peut faire beaucoup mieux techniquement mais en face, on avait une redoutable équipe, a précisé le sélectionneur au micro beIN SPORTS. On a fait preuve de beaucoup de personnalité." Il en faudra encore pour poursuivre l'aventure.