Euro Espoirs: L'Allemagne cartonne la Serbie de Jovic et Radonjic

Les matches se suivent et se ressemblent pour l'Allemagne à l'Euro Espoirs. Jeudi soir, à l'occasion de la 2e journée du groupe B, les Allemands n'ont laissé aucune chance à la Serbie de Luka Jovic et Nemanja Radonjic, corrigée (6-1) là où le Danemark avait cédé (3-1) lors de la 1ère levée.

Un triplé de Gian-Luca Waldschmidt, des buts de Marco Richter, Arne Maier et Mahmoud Dahoud ont scellé le sort de la rencontre et confirmé le leadership allemand en tête de la poule, avec trois longueurs d'avance sur les Danois et les Autrichiens, les premiers cités ayant dominé les seconds (3-1) un peu plus tôt dans la journée.