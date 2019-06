Le 15 novembre dernier, à Beauvais, l'équipe de France Espoirs s'était frottée à la Croatie à l'occasion d'un match amical ponctué par un score de parité (2-2). Jean-Philippe Mateta et Jonathan Bamba avaient fait trembler les filets adverses, et dans le camp opposé, un certain Alen Halilovic, porteur du brassard de capitaine, était parvenu à tromper la vigilance de Gautier Larsonneur. Sept mois plus tard, ces deux équipes nationales se retrouvent à l'occasion de la 2e journée du groupe C du championnat d'Europe U21, avec une vraie obligation de résultats pour des Croates balayés par la Roumanie (4-1) à l'entame du tournoi, pendant que les Bleuets prenaient eux le meilleur sur l'Angleterre (2-1). Le petit meneur de jeu de la sélection à damiers sera donc évidemment surveillé comme le lait sur le feu par l'arrière-garde tricolore, lui qui est précédé d'une solide réputation alors même qu'il était à peine entré dans l'adolescence.

Car Halilovic a véritablement changé de planète en février 2014, à l'annonce de son transfert au FC Barcelone, alors qu'il n'avait pas encore 18 ans. Passé professionnel à 16 ans au Dinamo Zagreb, plus jeune joueur de l'équipe une dans l'histoire du club, plus jeune buteur de l'histoire du championnat croate, le milieu de terrain offensif était destiné à tout casser chez les adultes. Sauf que, depuis, l'intéressé n'a pas vraiment confirmé, au point que les Blaugranas se sont rapidement débarrassés du soi-disant phénomène, que le Hambourg SV a aussi changé d'avis le concernant, tout comme l'AC Milan, qui l'a fait venir l'été dernier pour le prêter dans la foulée au Standard de Liège. Mais Alen Halilovic reste un espoir du football européen, lui qui compte par ailleurs dix sélections chez les A de son pays, sans avoir été retenu pour participer à la dernière Coupe du monde en Russie.

C'est donc en Italie et à Saint-Marin, théâtre de l'Euro U21 que le créateur de 23 ans espère de nouveau faire parler de lui. Car malgré son âge, les règlements UEFA l'autorisent à disputer cette compétition, puisqu'il a débuté les éliminatoires à l'âge requis. Son expérience sera évidemment un bel atout pour la Croatie au moment de retrouver l'équipe de France ce vendredi soir, ce en dépit d'un talent qu'il n'a vraisemblablement pas encore su faire évoluer au gré des années et de son intégration dans la cour des grands.

