Euro Espoirs: Aouar encore remplaçant

Ce lundi soir, à partir de 21 heures, l'équipe de France affronte la Roumanie pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe C de l'Euro U21. Et pour cette opposition, un nul suffirait aux Bleuets pour valider leur qualification pour le dernier carré de l'épreuve, et le tournoi olympique par la même occasion.

Néanmoins, Sylvain Ripoll n'effectue que peu de changements, puisque Kelvin Amian remplace Colin Dagba dans le couloir droit de la défense, que Mattéo Guendouzi intègre l'entrejeu aux côté de Lucas Tousart et Olivier Ntcham, au détriment notamment d'un Houssem Aouar déjà remplaçant face aux Croates, et que Jean-Philippe Mateta prend le relais de Moussa Dembélé en pointe. Le onze de départ: Bernardoni - Amian, Upamecano, Konaté, Sarr - Tousart, Ntcham, Guendouzi - Ikoné, Mateta, Thuram.