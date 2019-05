Espoirs: Pas d’Euro pour Diallo

Tout juste prolongé de deux années supplémentaires, Sylvain Ripoll a révélé la liste des joueurs tricolores retenus pour l’Euro Espoirs, du 16 au 30 juin en Italie et à Saint-Marin.

Le capitaine Abdou Diallo (Dortmund), qui doit prochainement subir une opération bénigne, n’en sera pas, au contraire du Parisien Colin Dagba et du Strasbourgeois Anthony Caci, appelés pour la première fois.

A noter que le Marseillais Maxime Lopez et le Niçois Allan Saint-Maximin font partie des suppléants.

Les Bleuets, qui ne s’étaient plus qualifiés pour un Euro depuis 2006, évolueront dans le Groupe C, aux côtés de l’Angleterre, de la Roumanie et de la Croatie.