Des renforts de luxe pour les Espoirs ?

Impériale pendant sa campagne de qualification, l'équipe de France U21 a bien mal entamé sa préparation... En novembre dernier, deux nuls contre la Croatie (2-2) et l'Espagne (1-1) étaient déjà venus refroidir les ardeurs tricolores, et en ce début de printemps, c'est un revers face au Danemark (0-1) qui a suivi un nouveau nul contre l'Allemagne (2-2). Quatre rencontres de rang sans victoire, ça fait forcément tâche.

Et puisque la France n'a plus participé à l'Euro Espoirs depuis 2006, l'idée reste malgré tout de s'y présenter sous le meilleur visage possible, en étant ambitieux (16 au 30 juin). Or, au sein de l'équipe de France A de Didier Deschamps, plusieurs profils seraient sélectionnables par Sylvain Ripoll: Kylian Mbappé, Lucas Hernandez, Benjamin Pavard, Tanguy Ndombele, Kingsley Coman et Ousmane Dembélé.

Le précédent Thierry Henry

Avec ces renforts de choix, les Bleuets feraient figure d'épouvantails au moment d'aborder cette épreuve, renforcés par quatre champions du monde. Mais cette éventualité existe-t-elle seulement ? "Il faut être réaliste, il est passé à autre chose", répondait, presque amusé, le patron des Espoirs tricolores sur Canal+ à l'automne dernier au sujet de Mbappé. En effet, difficile d'imaginer la star montante du football mondial aller se frotter à une adversité moins relevée que ce qu'elle est désormais habituée à fréquenter.

Après le titre de 1998, Thierry Henry avait accepté, bon gré mal gré, de refaire une pige à l'échelon inférieur, ce que Nicolas Anelka avait refusé après avoir goûté aux A. Qu'en serait-il pour le numéro 7 du Paris Saint-Germain si la convocation tombait ? On ne le saura jamais, car Sylvain Ripoll et Didier Deschamps travaillent main dans la main.

Coman ou Ndombele à l'échelon inférieur ?

Par ailleurs, l'ancien coach du FC Lorient n'aurait pas l'idée d'aller solliciter des champions du monde qui, pour la plupart, vivent un exercice 2018-2019 compliqué sur le plan physique, à l'image des pépins d'Ousmane Dembélé ou Lucas Hernandez. L'intersaison 2019 sera pour eux l'occasion de véritablement couper. Les héros de la campagne de Russie n'ont donc aucun intérêt à tenter d'aller remporter l'Euro Espoirs.

Pour ce qui est de Kingsley Coman ou Tanguy Ndombele, qui n'étaient pas du sacre de juillet dernier, la question apparaît moins incongrue. Mais là encore, le sélectionneur des Bleuets serait sans doute peu inspiré de retenir des joueurs, aussi performants soient-ils, qui n'ont pas participé à la campagne des éliminatoires, au détriment d'autres de leurs pairs totalement impliqués. "Je pense qu’on a un vivier suffisamment riche pour pallier le départ de ces joueurs qui montent avec les A", a ajouté le successeur de Pierre Mankowski sur RMC Sport. Et en juin, Hugo Lloris et les siens ont accessoirement trois matches au programme, dont deux comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2020...