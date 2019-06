Bernardoni: "C’est extraordinaire"

Vingt-quatre ans après, l’équipe de France disputera l’été prochain les Jeux Olympiques. Qualifiés pour les demi-finales de l’Euro espoirs grâce à son match nul décroché face à la Roumanie, les Bleuets ont validé leur qualification pour les JO.

Une performance que Paul Bernardoni, le gardien tricolore, n’a pas manqué de saluer à l’issue de la rencontre. "Les Jeux Olympiques, c'est extraordinaire, a-t-il ainsi expliqué dans des propos relayés par L’Equipe. On ne s'en rend pas encore compte. On va entrer dans le stade pour la cérémonie d'ouverture, et quand j'étais petit, je regardais les Jeux à la télévision, c'est ce qui m'a donné envie de faire du sport. Tout le monde regarde les Jeux, c'est énorme. Et ça fait vingt-trois ans que la France n'a pas participé, c'est historique. C'est bien, on fait partie de l'histoire..."