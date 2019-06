4 changements chez les Bleuets, Aouar de retour

L'équipe de France joue sa place en finale de l'Euro U21 ce jeudi soir, face à l'Espagne à partir de 21 heures, et Sylvain Ripoll a dévoilé ses plans pour cette rencontre. Le sélectionneur des Bleuets s'appuiera notamment sur Houssem Aouar, qui n'avait plus été titulaire depuis le premier match de la compétition contre l'Angleterre (2-1), et remplace Olivier Ntcham.

Kelvin Amian, Malang Sarr et Marcus Thuram retournent sur le banc de touche, au profit de Colin Dagba, Fodé Ballo-Touré et Jeff Reine-Adelaïde. A noter que le duo offensif Jean-Philippe Mateta-Jonathan Ikoné sera de nouveau associé, comme contre la Roumanie. Le onze de départ: Bernardoni - Dagba, Upamecano, Konaté, Ballo-Touré - Reine-Adelaïde, Guendouzi, Tousart, Aouar - Ikone, Mateta.