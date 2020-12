Bruce Grannec et Brak déroulent l'actu du monde de l'eFoot. Au programme les news avec les résultats des FIFA Global Series en Amerique du Sud et en Asie notamment. Fouma, qui a fini TOP 7 aux 1er FIFA Global Series Europe , sera notre invité en duplex. Également l'humeur de Quento sur le coup de gueule de Zlatan Ibrahimovic contre EA Sports, la carte de la semaine avec Gérard Deulofeu, et le geste technique de Bruce avec la Croqueta.