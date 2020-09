L'Ajax Amsterdam a perdu de nombreux jeunes talents au fil du temps lors des dernières saisons, notamment Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech ou encore Donny van de Beek. Edwin van der Sar, directeur général du club, a évoqué la stratégie de l'Ajax sur le plan sportif, lors d'un entretien accordé au Guardian, mettant en exergue le côté tremplin. "Disons que nous sommes l'université de Stanford, nous sommes Oxford, nous sommes Harvard et après cela, vous allez chez (la banque) Merrill Lynch, dans les grandes entreprises, où vous pouvez gagner plus d'argent, où il y a plus de concurrence", a-t-il commenté.

Une lutte contre des géants

Pour autant, il estime que l'équipe doit se montrer ambitieuse, face à une concurrence qui dispose de moyens plus importants. "

