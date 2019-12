Van Basten disparaît de FIFA 20 après sa blague sur le nazisme

Au lendemain du sixième Ballon d'Or remporté par Lionel Messi, un autre lauréat, Marco Van Basten, titré à trois reprises, fait l'objet d'un scandale après une blague sur le nazisme. Le 23 novembre, la légende du football néerlandais prononçait un « Sieg Heil ! » (le salut nazi) en direct sur la chaîne Fox Sports, pour se moquer de l'allemand pratiqué par l'un de ses collègues lors d'une interview.

Et malgré ses excuses, EA Sports, l'éditeur du jeu vidéo FIFA 20, a décidé de sévir, en supprimant les cartes icônes du joueur sur le nouvel opus du jeu de football. « Nous avons conscience des propos tenus récemment par Marco Van Basten. Nous prônons l'égalité et le respect de la diversité partout dans notre jeu. C'est pourquoi nous avons décidé de ne plus rendre disponibles, jusqu'à nouvel ordre, les éléments de l'ICÔNE Marco Van Basten », a réagi EA Sports. Ce changement concerne « les packs, les DCE et la FUT Draft » ajoute l'éditeur.

Si cette sanction n'est pas définitive, elle accentue un peu plus la gravité des faits. L'ancien international néerlandais avait déjà été sanctionné par Fox Sports. Son employeur l'avait suspendu pendant une semaine de son poste de consultant.