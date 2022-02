Scandale à l’Ajax : Overmars prend la porte

La mission de Marc Overmars du côté de l’Ajax est terminée. Alors qu’il venait tout juste de prolonger son contrat en tant que directeur sportif, l’ancienne légende du club a dû démissionner. Il s’est retiré parce qu’il a eu un mauvais comportement envers certaines employées féminines du club. Le média ESPN affirme qu’il s’agit de messages déplacés envoyés de sa part et qui ont donc fini par lui être préjudiciable.

Overmars reconnait avoir dérapé

«J'ai honte. La semaine dernière, j'ai été confronté à des rapports sur mon comportement et sur la façon dont cela a été ressenti par les autres. Malheureusement, je ne savais pas que j'avais franchi les limites avec cela, mais cela m'est devenu clair ces jours-ci. Je j'ai soudain ressenti une pression énorme. Je présente mes excuses. Surtout pour quelqu'un dans ma position, ce comportement ne peut être justifié, je le vois maintenant aussi. Mais trop tard. Je ne vois pas d'autre option que de m'arrêter à l'Ajax. Cela a également un impact majeur sur ma situation privée. C'est pourquoi je demande à tout le monde de me laisser tranquille, moi et ma famille», a déclaré l’ancien international néerlandais.

Cette affaire a de quoi sérieusement secouer le club néerlandais alors que l’équipe première est en train de réaliser l’une des toutes meilleures saisons de son histoire. Avec Van der Sar, Overmars faisait partie de ceux qui ont contribué au retour en grâce du quadruple champion d’Europe. A un moment, il était même cité pour rejoindre Arsenal afin d’y occuper le même rôle.