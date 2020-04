Saison annulée aux Pays-Bas ! Pas de titre, pas de relégation

C'est désormais officiel : la saison 2019-20 est annulée au Pays-Bas. Il s'agit du premier pays à franchir le pas en Europe en adoptant cette mesure radicale pour la première division de son championnat, à savoir l'Euredivisie. Forcément explorée dans tous les pays, cette option est très controversée.

Pas de champion ni de relégation

Il était déjà acté que le championnat néerlandais ne reprendrait pas. Mais il est désormais confirmé que l'ensemble des résultats enregistrés au cours de l'exercice sont rayés. Conséquence : il n'y aura pas de titre décerné pour le champion, alors que l'Ajax Amsterdam était leader. Et il n'y aura pas, non plus, de relégation ou de promotion entre les deux premières divisions néerlandaises. Les places qualificatives pour la Ligue des champions sont attribuées à l'Ajax, leader, et à l'AZ Alkmaar, son dauphin, qui devra disputer le tour préliminaire. En ce qui concerne la Ligue Europa, le Feyenoord Rotterdam disputera la phase de poules de la compétition, tandis que le PSV Eindhoven et Willem II en disputeront le tour préliminaire.