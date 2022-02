Maroc : Mazraoui, la fin de la disgrâce ?

Apparu à deux reprises seulement sous le maillot national depuis le début de l'ère Vahid Halilhodzic, Noussair Mazraoui va-t-il prochainement retrouver les Lions de l'Atlas ? C'est en tout cas ce que laissent entendre nos confrères du site Le360. Selon leurs informations, le défenseur latéral de l'Ajax Amsterdam est susceptible d'être convoqué pour la double confrontation du mois de mars prochain face à la RD Congo, dans le cadre des barrages du Mondial 2022. Au contraire de fortes têtes comme Hakim Ziyech, Amine Harit et Younès Belhanda, le joueur de couloir ne serait pas blacklisté.

Sur les tablettes du Borussia Dortmund

Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en 18 matchs d'Eredivisie cette saison, celui que l'on annonce sur les tablettes du Borussia Dortmund avait notamment été écarté en raison d'un retard. L'intéressé s'en était expliqué dans l’émission YouTube « Bij Andy in de auto! », animée par l’ancien joueur Andy van der Meyde. « L’Ajax avait refusé que je parte en équipe nationale, mais le Maroc insistait pour que je vienne. J’ai rejoint l’équipe trois ou quatre jours après le début du rassemblement », avait-il précisé. « L’envie de représenter l’équipe nationale est toujours là », avait-il dit à ESPN en septembre dernier. Et si l'heure du retour avait enfin sonné ?