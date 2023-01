L'entraîneur de l'Ajax Amsterdam viré !

Ce n'est pas encore la Ligue 1, qui brûle ses entraîneurs à vitesse grand V depuis le début de la saison, mais la décision de l'Ajax Amsterdam est ferme : Alfred Schreuder, son coach, a été démis de ses fonctions après le nul contre Volendam hier soir (1-1). Arrivé cet été à la suite d'Erik ten Hag, le Néerlandais n'aura, avant tout, jamais su trouver la bonne carburation en Eredivise. Un championnat où l'Ajax pointe à sept longueurs du rival honni, le Feyenoord Rotterdam, et n'a plus gagné depuis le 22 octobre 2022 (une défaite, six matches nuls).

Alfred Schreuder, premier fusible de l'Ajax Amsterdam

Cinquième d'Eredivise avec ses troupes, l'entraîneur de 50 ans a aussi réalisé un parcours plus que moyen en Ligue des Champions, où les Amstellodamois ont fini 3emes de leur groupe derrière Naples et Liverpool. Le président du club, l'ancien gardien et légende Edwin Van der Sar, s'est exprimé et a annoncé la nouvelle dans un communiqué. « Nous venons de prendre une douloureuse mais nécessaire décision. Après un bon début de saison, notre équipe a perdu trop de points bêtement et le jeu pratiqué par l'Ajax n'a pas donné satisfaction. Nous avons pourtant accordé du temps à Alfred, sachant notamment qu'avec la longue trêve due au Mondial, il y avait la possibilité de travailler et faire évoluer la situation. Mais les choses ne sont pas allées dans le bon sens ces dernières semaines ».