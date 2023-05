Eredivisie : Sur fond de tension, Van Nistelrooy quitte le banc le PSV

À une journée seulement de la fin du champion néerlandais, Ruud Van Nistelrooy vient de claquer la porte du PSV. Arrivé en début de saison à la tête de l'équipe première, l'ancien attaquant de Manchester United vient d'informer sa direction de sa démission, ce mercredi matin. "Van Nistelrooy a expliqué ce (mercredi) matin qu'il n'avait pas assez de soutien au sein du club pour continuer plus longtemps", précise le club dans son communiqué.

Des tensions avec son staff

Actuellement deuxième d'Eredivisie et alors que les siens ont remporté la Coupe des Pays-Bas, Van Nistelrooy réalisait une belle première saison à Eindhoven. Selon De Telegraaf, des tensions entre l'ancien joueur et ses adjoints, Fred Rutten et André Ooijer, auraient motivé ses envies de départ. Aussi, le journal néerlandais indique que certains cadres de l'effectif se seraient plaint de leur entraîneur auprès de leur direction. "Le PSV regrette la décision de Van Nistelrooy et lui est reconnaissant d’avoir remporté le Johan Cruijff Schaal et le TOTO KNVB Beker cette saison et espère terminer l’année footballistique à la deuxième place".